Domani sera la convention del Pd a Smav voluta dalla Sgambato

Santa Maria a Vico. Sarà nella sua Santa Maria a Vico domani sera Camilla Sgambato, candidata alla Camera dei Deputati nella lista del Pd nel collegio plurinominale Caserta e provincia-Campania 02.

“Un nuovo protagonismo per la valle di Suessola” è il tema scelto per l’iniziativa elettorale di presentazione dei candidati del Partito Democratico alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, in programma, a partire dalle ore 19,30, presso il ristorante “Villa Alba”, sita a Santa Maria Vico in via Macello.

Insieme alla parlamentare uscente e componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio, saranno presenti Angela Letizia, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Caserta, e Nicola Caputo, candidato al Senato nel collegio uninominale Caserta-Aversa.

Ad introdurre i lavori saranno i segretari di circolo del Pd di Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo, Luigi d’Eliseo, Francesco Buonomano e Giulio Morgillo, alla presenza anche dei sindaci e degli amministratori locali dei comuni della valle di Suessola.







“In questi giorni sto girando in lungo ed in largo la provincia di Caserta e dovunque sto trovando un rinnovato entusiasmo intorno al Pd e alla nostra proposta politica e programmatica, nonostante i sondaggi che denotavano un vento inizialmente sfavorevole che ora sta cambiando grazie alla capacità di stare sui territori che ci contraddistingue da sempre.

L’appuntamento nella Valle di Suessola segnerà una tappa fondamentale nel nostro percorso di avvicinamento alle elezioni del 4 marzo, e per me avrà anche un significato ulteriore perché Santa Maria a Vico è il mio paese natìo che deve continuare ad avere un ruolo centrale nell’ambito dell’intera Terra di Lavoro. Una centralità che solo noi ed il Pd possiamo garantire all’intero comprensorio, in sinergia con Comuni, Regione e Governo centrale”, conclude Sgambato.