Blitz nell’atellano, arresto e sequestri

Frattamaggiore. Nel quadro dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione alla recrudescenza del contrabbando di sigarette., il comando provinciale Napoli ha disposto una capillare intensificazione dei servizi di contrasto attuati sull’intero territorio provinciale.

In tale contesto, i finanzieri appartenenti alla compagnia di Nola, al termine di un’attività info-investigativa nello specifico comparto, hanno arrestato, in flagranza di reato, 1 contrabbandiere sequestrando complessivamente oltre 1.724 kg di sigarette di contrabbando.

In particolare, le fiamme gialle nolane, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore (Na), sottoponevano a controllo un’autovettura, condotta da un 50enne napoletano – M.T. – che occultava all’interno dell’abitacolo kg 105 di sigarette di contrabbando. nella flagranza del reato, le fiamme gialle estendevano i controlli ai locali in uso al responsabile, sequestrando: kg 1.310 di t.l.e di varie marche all’interno di un deposito ubicato in Frattamaggiore (Na) ed ulteriori kg 309, in due locali-deposito nel comune di Crispano (Na).







Le sigarette sequestrate erano prive del contrassegno di stato. il responsabile, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Napoli Nord, veniva associato presso la casa circondariale di Poggioreale. l’attività eseguita testimonia il costante presidio esercitato dal corpo sul territorio a salvaguardia delle leggi ed a contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità sociale.