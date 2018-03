Tromba d’aria, la situazione città per città. Chiuse due scuole

Caserta. Alle ore 22 è possibile fare una prima stima dei danni e della situazione delle diverse città colpite dalla tromba d’aria.

SAN NICOLA LA STRADA

E’ già ufficiale la chiusura per la giornata di domani della scuola “La Speranzas” dove è caduto un albero e si sono registrati danni al tetto dell’edificio. La situazione in città resta critica soprattutto nell’area residenziale posta a ridosso di viale Carlo III. In questo momento in Comune è attiva una task force per coordinare gli interventi.

MADDALONI

Cadute di alberi e di insegne in via Caudina e in via Napoli. Nel centro storico della città, invece, la situazione appare sotto controllo. Apprensione soltanto per le impalcature ed alcune tabelle che appaiono pericolanti. Chiusa la scuola Pertini di via Matilde Serao per danni al tetto.

MARCIANISE

A Marcianise gli agenti della polizia municipale hanno effettuato una serie di sopralluoghi. In centro tutto sembra filare liscio. La situazione più problematica è quella a ridosso del casello autostradale di Caserta Sud: depositi e rimesse hanno subito dei danni. Il parroco di San Simeone don Antonio Piccirillo ha scritto: “Il Signore ci aiuti”

CAPODRISE

A Capodrise i danni maggiori sono segnalati verso Musicile ed in particolare nella zona del cimitero. All’interno del camposanto, in particolare, diversi alberi sono stati sradicati dalla furia del vento.







RECALE, PORTICO, MACERATA

Vetture danneggiate e ringhiere divelte. La situazione più critica è alla periferia di Recale. Arredi urbani divelti dalla furia del vento anche a Casalba.

LE STRADE

Per alcuni minuti scenario spettrale lungo viale Carlo III con tanti automobilisti costretti a fermarsi. Code si sono formate anche sull’autostrada tra Caserta Sud e Caserta Nord. La situazione è tornata alla calma già verso le 20,30.

LE FOTO

MADDALONI

IL RESTO DELLA PROVINCIA