Sale il numero dei feriti: assalto ai centralini

L’aggiornamento ore 21,30

Sta salendo in maniera preoccupante il numero delle persone ferite per la tromba d’aria. Perlopiù si tratta di contusi di lieve entità o pazienti che hanno accusato un malore improvviso. Sono impegnate per i sopralluoghi sette squadre dei vigili del fuoco tra quelle del distaccamento di Marcianise e quelle in servizio presso il comando provinciale.

L’aggiornamento ore 20,45

La terza ferita è un’imprenditrice di Caturano che era alla guida di una Cinquecento e si è schiantata per le conseguenze della tromba d’aria all’altezza del cimitero di Capodrise. Si è rotta una spalla e ha riportato varie contusioni. E’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco di Marcianise.

L’aggiornamento ore 20,40

Il primo ferito a seguito della tromba d’aria che ha spazzato mezza provincia di Caserta. Si tratta di un parrucchiere residente a Macerata Campania e con attività a Marcianise. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dell’auto dei vigili del fuoco di Marcianise all’altezza dell’area di servizio Gaffoil di Musicile al confine tra Capodrise e Portico.

Sul posto anche il 118: al momento dell’arrivo dei sanitari, infatti, il 48enne sanguinava a seguito dell’impatto. Le sue condizioni non destano comunque grande preoccupazione. Ferita nello scontro anche un’altra ragazza a bordo di una Lancia Musa: per lei ferite lievi.

L’aggiornamento 20,30

Grande preoccupazione a San Nicola la Strada dove un albero è caduto davanti alla scuola La Speranzas di San Nicola. Si segnalano danni al tetto. A Capodrise situazione di panico con le roulotte di una rimessa ribaltate: per fortuna non ci sono stati feriti. Anche nella frazione maceratese di Casalba in questo momento si sta facendo la stima dei danni.

L’aggiornamento 20,15

A Marcianise sono in atto alcuni sopralluoghi degli agenti del comando di polizia municipale in vari quartieri della città. Al momento non si segnalano situazioni gravi e i disagi sembrano essere limitati al blackout momentaneo di poche strade. La paura però è stata tanta alla luce del ricordo fresco dell’alluvione dello scorso 11 settembre.

L’aggiornamento ore 20,05

Tra i punti più colpiti dalla tromba d’aria c’è San Marco Evangelista. A Maddaloni diverse abitazioni sono scoperchiate. Sul Vialone si è ribaltato addirittura un camion. Centralini dei vigili del fuoco presi d’assalto.







L’aggiornamento 19,50

Caos anche lungo viale Carlo III. Diversi tabelloni sono stati divelti. Si segnalano anche alberi sradicati nel tratto tra San Nicola la Strada e Marcianise. Segnalazioni di danni arrivano anche da Maddaloni e San Tammaro. Situazione molto critica anche a Portico dove sono crollati alcuni alberi e i tetti delle case sono scoperchiati.

L’aggiornamento

L’epicentro sembra essere stato localizzato tra Recale e Capodrise dove si registrano i danni maggiori. Blackout anche in alcuni quartieri di Marcianise. A Capodrise nella zona del cimitero due auto sono state capovolte dalla furia del tornado.

Marcianise. Sono istanti di grande panico nei dintorni di Marcianise. Una tromba d’aria in questi minuti ha investito parte della città. Ancora non si conosce una stima esatta dei danni, ma testimoni riferiscono di scene di paura con diversi oggetti spazzati in aria dal vortice.

Il piccolo tornado ha investito prima Macerata Campania e poi si è spostato a Capodrise e Marcianise. In alcune zone in questo momento mancherebbe anche la corrente elettrica. Sono stati segnalati danni ad alcune vetture, a causa della tromba d’aria, anche nella vicina Recale.

