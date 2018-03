Arriva nel casertano il campionato regionale allieve

Caserta. Da tutta la Campania ginnaste a Caserta per la 2° prova del Campionato Regionale Allieve Gold, ospitato presso il Palazzetto dello Sport “Antonio Vignola”, grazie all’organizzazione della Asd Ginnastica ritmica “La Verdiana” di Caserta.

La gara era suddivisa in 4 prove distinte per età delle partecipanti: Allieve 1 (le più piccole), Allieve 2, Allieve 3 ed Allieve 4 (le più grandi).







La classifica finale è scaturita dal punteggio migliore delle 2 prove sinora svolte: per le Allieve 1 (anno di nascita 2009/2010) prima classificata con punti 31,300 Cosenza Karola per la società Asd Poseidon Salerno; per le Allieve 2 (anno di nascita 2008) prima classificata con punti 33,750 Francesca Pia Marzano per la società ASD Juvenilia Cava dei Tirreni; per le Allieve 3 (anno di nascita 2007) prima classificata Francesca Pollio con punti 47,200 per la società Gymacademy Ritmica Sorrento; per le Allieve 4 (anno di nascita 2006) prima classificata per la società Antonia Giocondo della Asd Juvenilia Cava dei Tirreni.

L’organizzazione della kermesse è stata curata dallo staff de La Verdiana Caserta, guidato da Barbara Zagarella, peraltro Delegata Provinciale della Federginnastica, e da Barbara Liguori, che hanno ricevuto i complimenti del vicepresidente nazionale Fgi Rosario Pitton, dal Delegato Coni Caserta Michele De Simone e dal Coordinatore Tecnico Coni Caserta Giuseppe Bonacci, intervenuti alla premiazione.