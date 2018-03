Rimpasto: Cioffi rassicura i 4 aspiranti all’assessorato

Macerata Campania. Tutto rinviato a dopo il bilancio, questo sembra essere il verdetto da parte del sindaco Stefano Antonio Cioffi in merito al rimpasto di giunta.

Gli aspiranti assessori sono ben quattro: Raffaele Gazzillo, Alberto Della Gatta, Giusy volley Stellato e Giovanni ‘traffic’ Ventriglia.

Cioffi avrebbe dato assicurazioni sul fatto che il rimpasto si farà, ma al momento non si conoscono ancora quanti saranno gli assessori destinati a lasciare il posto.

L’unico dato certo è quello relativo alla frazione Caturano, Assunta D’Orso non si tocca e sarà assessore per tutta la durata del mandato.







Il rimpasto quindi vedrà protagonisti i due Di Matteo e le 2 Vetrella, ma cambieranno tutti? Oggi non è dato saperlo. Secondo noi è improbabile che possa uscire Giovannone Di Matteo, vicesindaco. Così come è improbabile che possano andare fuori contemporaneamente Cardone junior e la Vetrella delegata al Bilancio.

Infine una parola su Giusy volley Stellato, molto portata in paese, la sua voglia di fare potrebbe far comodo all’amministrazione comunale.