S’innamora su facebook e scappa mollando figli e marito: a processo

San Felice a Cancello/Santa Maria a Vico. Una donna di San Felice a Cancello, della zona tra Botteghino e Cancello Scalo, finisce a processo dopo aver abbandonato 4 figli ed il marito.

Lunedì dovrà comparire in tribunale con l’accusa di abbandono di minori aggravato.

I fatti risalgono al 2015 e un giorno con la scusa di accompagnare un parente a fare una visita alla clinica San Michele, di lei , D.L.C. si sono perse completamente le tracce.

Si era trasferita in una ridente località della Toscana a convivere con un uomo che aveva conosciuto su facebook.







Avevano chattato a lungo e alla fine ha deciso di mollare il marito F.L. ed i quattro figli e cambiare vita.

Una vicenda che lascia l’amaro in bocca in quanto questi quattro piccolini se le sono vista nera, anche per via del fatto che il padre doveva lavorare e loro restavano soli tanto tempo.

Inoltre questo ragazzo ha avuto anche problemi con la giustizia.

Loro sono di San Felice ma a quel tempo abitavano a Santa Maria a Vico.

Il marito, difeso dall’avvocato Francesca Ferrara, l’ha denunciata per abbandono.

Per la cronaca la donna ha avuto anche un quinto figlio da quest’altro uomo, ma poi dopo poco ha mollato pure lui ed ora continua a vivere presso questa località del centro Italia ma con un’amica.