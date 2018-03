Semifinali a Città della Scienza per gli alunni del Mazzocchi

Santa Maria Capua Vetere. Si svolge oggi, nella Città della Scienza di Napoli, il concorso nazionale ‘Hippo’, competitions di inglese dedicato ad alunni di tutte le età. A rappresentare le eccellenze scolastiche della Provincia di Caserta, anche l’Istituto Comprensivo Mazzocchi, scuola media di Santa Maria Capua Vetere sita in via Avezzana.

Nella giornata odierna, al via la seconda prova regionale per tutti gli studenti che hanno superato la prima selezione. Gli alunni sono stati suddivisi in fasce di età con vari livelli Hippo, dall’1 al 6, con l’1 per la quinta elementare/prima media , fino a salire al 6 , per la quinta superiore. I vincitori, passeranno alle prova finale che si terrà in Veneto, nel comune di Jesolo.







Dei 72 ragazzi campani, ben 10 sono della scuola media Mazzocchi, la quale già in anni passati era stata protagonista di grandissimi risultati all’interno della medesima competizione. Sabrina Gaudiano, Iris Carrillo, Sofia Gaudiano , Selene Russo , Angela Piccirillo, Luca Giordano, Lorenzo D’Alessandro, Angela Arciprete, Matteo Pichierri, Salvatore Dawid Palmieri, sono i nomi dei 10 brillanti aspiranti. Ad accompagnarli, con grande orgoglio, le docenti d’inglese Margherita Esposito e Maria Pia Gaudino, in rappresentanza anche della professoressa reggente del Mazzocchi, Carmela Mascolo.

Al termine della giornata, tutti gli studenti saranno premiati dal console inglese di Napoli.