Molla marito e 4 figli dopo aver conosciuto uno in chat: processo iniziato

San Felice a Cancello/Santa Maria a Vico. Si è tenuta oggi l’udienza al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice Vona, in merito alla vicenda che trattammo la settimana scorsa relativa alla donna che ha abbandonato marito e 4 figli per andare a vivere con un altro conosciuto su facebook.

La signora di San Felice, zona sud, D.L.C. non si è presentata in aula e non si è rivolta a nessun avvocato, di fatto è completamente sparita dai radar.

Il marito, tramite l’avvocato Francesca Ferrara, si è costituito parte civile. Nella prossima udienza ad ottobre sarà ascoltato in aula assieme ai carabinieri che effettuarono i rilievi nell’abitazione, dove rimasero i 4 figli.







I fatti risalgono al 2015 e un giorno con la scusa di accompagnare un parente a fare una visita alla clinica San Michele, di lei , D.L.C. si sono perse completamente le tracce.

Si era trasferita in una ridente località della Toscana a convivere con un uomo che aveva conosciuto su facebook.

Avevano chattato a lungo e alla fine ha deciso di mollare il marito F.L. ed i quattro figli e cambiare vita.

Una vicenda che lascia l’amaro in bocca in quanto questi quattro piccolini se le sono vista nera, anche per via del fatto che il padre doveva lavorare e loro restavano soli tanto tempo.