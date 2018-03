Addio Nunzia, l’angelo del volontariato che aveva ricevuto la telefonata del Papa

Cronaca. E’ morta Nunzia Mattera, la donna di 60 anni (compiuti la scorsa estate) di Casamicciola (Ischia) ammalata di cancro che l’11 marzo scorso ha ricevuto una telefonata da papa Francesco.







La donna, conosciuta per il suo impegno nel volontariato e per i più bisognosi aveva fondato anni fa la “catena alimentare” grazie alla quale donava alle famiglie in difficoltà una spesa settimanale. Più di 60 nuclei familiari, circa 200 le persone, che fruiscono di questo servizio sull’isola. “Mettete la mia Casamicciola nelle vostre preghiere, perché è diventato un paese terremotato”, aveva chiesto la donna al Pontefice nel corso della telefonata.