Notte magica per Top Model of the World. Ecco chi è la vincitrice

Caserta. Sono venute da ogni regione d’Italia per coronare un sogno, quello di indossare la corona per una sera e forse chissà, per molto tempo ancora. Stiamo parlando delle 16 ragazze, finaliste del concorso internazionale “Top Model of the World” che ieri sera hanno sfilato lungo il suggestivo corridoio della Galleria del Corso, nella speranza di vincere il titolo di reginetta italiana alla finalissima dei Caraibi.

Non un semplice defilé, ma una vera notte di magia all’insegna della bellezza e della raffinatezza, condotta con immancabile maestria dall’attrice Nathalie Caldonazzo, in compagnia di Silvia Bianculli, direttrice nazionale dell’evento. Le ragazze, tutte giovanissime, hanno indossato abiti e gioielli di stilisti italiani, presentando nuove linee esclusive come “Giuda” di Gino Serrao , la moda sposa delle sorelle dell’Atelier siculo “Lunarain” ed i monili artigianali di Sara Lubrani. Tra gli ospiti musicali, ad allietare la serata il rapper Aserto e la ex gieffina ed hostess Alitalia, Daniela Martani, in una nuova veste canora. Tra i giurati, anche il patron del concorso, il tedesco Detlef Tursies e la vincitrice mondiale del 2011, Loredana Salanta.







Grande accoglienza da parte del ‘padrone di casa’, Andrea De Lucia, che per l’occasione ha organizzato una cena esclusiva all’interno del lussuoso ristorante della Galleria. Ma in una serata ricca di suggestione ed emozioni, a trionfare è stata la bellezza acqua e sapone di Martina Corrias. Altissima, bionda con occhi nocciola, Martina è appena 20enne e proviene dalla Sardegna, dove studia Scienze Politiche all’Università di Cagliari. Seconda e terza classificata, invece, la 18enne acerrana Annamaria Sammarco e Simona Buono.”Darò tutta me stessa per premiare chi mi ha dato tanta fiducia” ha dichiarato la vincitrice con un filo di commozione.

