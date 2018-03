Strano oggetto luminoso in cielo, continuano gli avvistamenti

Cronaca. Un ‘misterioso’ oggetto volante luminoso è stato avvistato la scorsa notte nei cieli dell’isola di Capri (Napoli). A notarlo, dai giardini della flora caprense, sono stati i gestori del SteCafè, il bar del cinema di Capri. L’oggetto, una scia luccicante, è comparso e scomparso nel giro di pochi secondi. Tante le ipotesi che sono cominciate a circolare sull’origine e sulla natura del fenomeno ma, ovviamente, tutte senza alcuna certezza scientifica.







In realtà, non si tratterebbe dell’unica segnalazione avvenuta in giornata. Anche nel Cilento, una scia luminosa sarebbe rimasta ferma sulla Valle dell’Alento per almeno 45 minuti, per poi spostarsi verso il Vallo di Diano. Avvistamento molto più rapido nel casertano, nella zona di Vairano Patenora, dove un oggetto che sembrava un bolide infuocato è rimasto visibile per pochi secondi. Stessa cosa anche a Latina, nel Lazio e a Lucca in Toscana.

Tra le spiegazioni scientifiche più probabili, però, non ci sarebbe nessun incontro del terzo tipo: secondo gli esperti dovrebbe trattarsi di un meteorite o di un pezzo della stazione spaziale cinese ‘Tiangong 1’, ormai totalmente fuori controllo, in caduta libera sulla Terra. Il suo rientro è programmato tra il 28 marzo e il 4 aprile 2018.