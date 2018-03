FOTO E VIDEO. Finanza in azione: 34 misure, sequestro milionario

L’aggiornamento

I finanzieri di Aversa stanno eseguendo le 34 misure cautelari (10 carcere, 7 domiciliari, 17 obblighi di dimora) ed al sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati per 35 milioni di euro.

Requisiti beni immobili, quote societarie, rapporti finanziari ma anche auto di lusso tra le quali spiccano una Ferrari, una Porsche Cayenne e due Range Rover.

Le persone destinatarie delle ordinanze sono accusate di appartenere a due distinte associazioni criminali con base logistiche nell’agro aversano specializzate nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla fornitura di materiale edile, nel riciclaggio, autoriclaggio e reimpiego in attività economiche dei connessi e cospicui proventi illeciti derivanti dall’attività criminale, utilizzando a tale scopo un gruppo di società cartiere intestate a compiacenti prestanome e altre società create al solo scopo di far circolare e riciclare i relativi flussi finanziari.

L’attività di indagine, coordinata con le Dda di Napoli e Firenze, ha consentito di individuare 6 società cartiere con sede a Roma e nelle province di Lucca e Caserta che, secondo le ipotesi accusatorie, nel periodo 2009-2016, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 100 milioni di euro a favore di 643 imprese beneficiare della frode ed effettivamente operanti nel settore edile nell’intero territorio nazionale, prevalentemente in Campania, ma anche nelle Marche, in Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Dalle indagini è emerso che le socità edili, dislocate in diverse province italiane, per simularae l’effettività delle operazioni commerciali, pagavano il corrispettivo tramite bonifici bancari alle società cartiere riconducibili ai promotori delle due associazioni criminali, ch di contro emettevano le false fatture di vendita.

Successivamente le cartiere rimettevano le intere somme ricevute su conti correnti intestati ad altre ditte/società di comodo le quali le trasferivano ulteriormente attraverso giroconto e ricariche postpay evolution, ai sodali addetti alle operazioni di prelievo. Tutto il contante prelevato, secondo l’accusa, veniva poi consegnat ai promotori dell’organizzazione tramite referenti, definiti dalla Procura “capi squadra” del riciclaggio.

. I promotori, trattenuta una percentuale di guadagno per il “servizio” criminale reso (dal 12% al 22% dell’imponibile delle fatture emesse), restituivano sempre in contanti la restante parte agli imprenditori che avevano disposto i bonifici iniziali.

Tale complesso metodo di ripulitura del denaro è stato agevolato anche dalla connivenza di un funzionario infedele dell’istituto bancario dove erano stati accesi i conti correnti di tutte le cartiere, il quale, pur essendo a conoscenza dell’origine illecita delle risorse finanziarie, prestava la propria autorizzazione all’effettuazione di operazioni non in linea con le corrette procedure bancarie, aderendo agli ordini direttamente impartiti, anche telefonicamente, dai sodali ed astenendosi, di conseguenza, anche dalla dovuta segnalazione delle operazioni ai fini della normativa antiriciclaggio.

Attraverso tale sistema fraudolento le società beneficiarie ed utilizzatrici delle fatture false hanno usufruito degli indebiti risparmi d’imposta derivanti dalla contabilizzazione di costi fittizi nonché della relativa Iva a credito, potendo inoltre disporre di fondi neri costituiti dal denaro liquido, per la parte a loro restituita in maniera non tracciata.







La svolta investigativa è stata poi possibile anche grazie all’individuazione di un ufficio amministrativo occulto in cui venivano pianificate le operazioni e gestito l’intero flusso documentale e finanziario. In questo locale avveniva quotidanamente lo scambio del denaro tra i “capi squadra”, i vertici dell’organizzazione e gli imprenditori utilizzatori delle fatture false che avevano disposto a monte i bonifici. La perquisizione della sede occulta ha quindi consentito di sottoporre a sequestro copiosa documentazione contabile ed extracontabile, copia delle fatture false emesse, nonché circa 110 mila euro di denaro contante, cristallizzando, di fatto, l’intero impianto accusatorio.

L’analisi della suddetta documentazione e le indagini finanziarie poi effettuate dal Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa hanno consentito, infine, di accertare come i due gruppi criminali individuati fossero in grado di riciclare, attraverso vorticosi giri di prelievi, ricariche poste pay e postagiro, di oltre 200 mila euro al giorno.

Infine, dall’esito degli approfondimenti fiscali effettuati, sono stati contestati alle organizzazioni criminali proventi illeciti per oltre 13.500.000 euro e un’ Iva evasa per oltre 25.000.000 euro.

