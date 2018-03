Bifone broker della droga: “Dovevo ucciderlo, lo risparmiai”

Portico di Caserta. Sta diventando un collaboratore di giustizia cruciale per l’Antimafia Antonio Bifone: il ruolo di Zuzù non ha importanza solo per la forza del clan che ha guidato per anni e per lo spessore criminale dell’ex boss, passato da referente cutoliano a alleato dei Belforte, cartello uscito vincitore dalla faida di Marcianise.

Bifone porta con sè una miniera di informazioni soprattutto sul mondo dello spaccio di droga: è stato per anni una sorta di broker, puntando fin da subito su questo business per tenere testa, con un risicato numero di uomini, a famiglie ben più potenti. A Portico e dintorni c’erano gli affari del pizzo e dell’usura, in tutta la provincia il business ruotava intorno alla “roba” che procurava grazie a contatti a vari livelli.







Nell’udienza del processo a carico di 12 imputati, Bifone, interpellato dai magistrato, ha riferito che riusciva a rifornire di cocaina anche Caserta. Era riuscito a stringere rapporti con Pisani che la vendeva prima in modo da ottenere così gli introiti necessari per pagare la “partita”. “Lui con me non poteva sgarrare” ha chiarito Bifone “ma una volta non mi portò i soldi. Lo mandai a chiamare e me lo portarono sulla montagna di San Prisco. Gli misi la pistola in testa, lui si mise a piangere dicendo che aveva sbagliato. Lo ferii e lo portarono in ospedale”.

Bifone ha inoltre chiarito che non controllava il prezzo della droga, assicurandosi che una volta piazzata le persone rifornite gliela pagassero.