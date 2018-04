ULTIM’ORA. Stazione spaziale, individuato il punto del passaggio in Italia

Regionale. “Abbiamo novità positive. La nuova proiezione dice che i passaggi che dovrebbero interessare l’Italia sono due: il primo, tra le 4,25 e le 4,55 (intervallo di confidenza dell’80%) di questa notte non tocca l’Italia se non in una piccolissima parte dell’isola di Lampedusa, ed è il passaggio più probabile. Il secondo passaggio vede coinvolte le regioni centrali (in particolare Sardegna, parte di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Umbria, un pezzo della Basilicata) dalle ore 5,58 alle 6,28 (finestra di incertezza di 4 ore, intervallo di confidenza del 95%)”.







Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, al punto stampa convocato al Dipartimento con il direttore dell’ufficio Emergenze Luigi D’Angelo e il referente dell’Agenzia spaziale italiana, Claudio Portelli. “Abbiamo già potuto escludere alcune tracce di caduta: l’ora nominale sta tornando indietro, e quindi possiamo pensare che tra qualche ora potremmo escludere che i frammenti toccheranno i nostri territori. Il comitato operativo è già’ convocato per le 3 di notte ma se si esclude il passaggio non bisognerà tuttavia convocarlo”, ha concluso Borrelli.

“La percentuale di colpire il nostro territorio è scesa allo 0,1% e di qui alle prossime ore avremo la possibilità di escludere che il territorio italiano venga colpito da frammenti della stazione spaziale cinese”. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, al punto stampa convocato al Dipartimento con il direttore dell’ufficio Emergenze Luigi D’Angelo e il referente dell’Agenzia spaziale italiana, Claudio Portelli.