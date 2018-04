Amianto nella scuola, parla Lettieri: ecco la verità

Acerra. Arriva la risposta del Comune in merito alle notizie circa il ritrovamento di amianto nell’area di cantiere del plesso Primo Circolo Didattico. In attesa degli esiti delle indagini e delle verifiche su eventuali responsabilità, sono state completate le operazioni di messa in sicurezza, il campionamento e monitoraggi interni ed esterni al sito.

In riferimento ad alcune notizie divulgate in questi giorni circa il ritrovamento di amianto nell’area di cantiere per i lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e miglioramento sismico, del plesso Primo Circolo Didattico sito a piazzale Renella, il Comune di Acerra al fine di evitare diffusione di erronee e pericolose informazioni precisa che:

la titolarità dell’intervento è esclusivamente in capo al Soggetto Attuatore, individuato nel Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania/Molise in virtù della Convenzione n. 0902100 del 05.12.2012, sottoscritta dallo stesso con la Regione Campania;

sono in capo al Soggetto Attuatore le attività di progettazione, verifica tecnica, validazione, acquisizione di pareri tecnici e autorizzazioni, nonché le procedure di gara e affidamento dei lavori, vigilanza sugli stessi;

il Comune di Acerra è esclusivamente beneficiario dell’intervento, con l’opera che andrà riconsegnata all’Ente collaudata e corredata di tutti i pareri e autorizzazioni necessari;

conseguentemente, con Delibere di Giunta comunale n. 126/2014 e n. 28/2018, il Comune di Acerra ha autorizzato la realizzazione dell’intervento e consegnato le aree oggetto dello stesso al Soggetto Attuatore, ritornandone nella disponibilità ad opere ultimate e collaudate;

la direzione dei lavori è completamente in carico al Soggetto Attuatore e, pertanto, non è svolta da personale dipendente dell’Ente o incaricata dall’Ente;

tutta l’area di cantiere è di esclusiva competenza e vigilanza del soggetto affidatario dei lavori, individuato nelle forme di legge dal Soggetto Attuatore.





Si precisa in più che a seguito dei fatti segnalati circa la presenza di amianto e rifiuti vari nell’area di cantiere, sono state avviate attività di indagine e verifica da parte delle Autorità competenti, tra cui il locale Corpo di Polizia Municipale, al fine di accertare eventualmente ogni violazione e responsabilità.