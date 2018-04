La ‘scelta’ di Di Vuolo è ironman Ambrosca

Cancello Arnone. Si è svolta ieri, 19 Aprile, la riunione nella quale Gabriele Di Vuolo ha ufficializzato, presso la sua abitazione, la candidatura nella lista civica La Scelta che vede l’avv. Raffaele Ambrosca candidato sindaco.

Gabriele Di Vuolo è nato il 03.07.1987. La sua passione per la natura e per il mondo degli animali, nonché la decisione di intraprendere la formazione universitaria e professionale al settore della tecnologia e produzione animale, tra origine dalla sua infanzia e adolescenza trascorsa nell’azienda agricola di famiglia.

Dopo aver conseguito con lode la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali, ha preso parte a corsi di formazioni in molteplici ambiti, tra cui: corso sulla sicurezza alimentare sulla Filiera Bufalina; corso esperti di razza bufalina; corso sanità animale e igiene delle produzioni nell’allevamento Bufalino; ecc.



Si avvicina alla politica spinto dalla volontà di dare un contributo al processo di miglioramento culturale ed economico del Comune di Cancello ed Arnone e di lavorare seriamente a delle opportunità per i giovani del paese.

“Ho deciso di sposare il progetto politico de La Scelta perché, in un comune con tante criticità come Cancello ed Arnone, per la gestione della Res Pubblica sono necessarie competenza ed esperienza; l’avv. Ambrosca è sicuramente la persona più adatta a guidare il processo di crescita e risanamento del nostro Comune, ha già dimostrato con i fatti di poter e saper fare.

Sulle nostre pagine social, con cadenza settimanale, abbiamo pubblicato il nostro programma elettorale; gli argomenti sono diversi, abbiamo cercato di non tralasciare nulla coinvolgendo tutte le fasce sociali. Prima di tutto questo, però, secondo me bisognerebbe ricreare lo spirito di comunità che, purtroppo, oggi nel nostro paese manca. Il cittadino si sente sempre più distante dal Comune.

Io e i miei colleghi ci definiamo <<menti pensanti>>, siamo 12 persone, professionisti, con una gran voglia di fare. Vi chiediamo di starci vicino e, soprattutto, oggi più che mai, vi chiediamo di fare una scelta, oltre che con il cuore,anche con la testa, di fare una valutazione oggettiva e darci la possibilità di amministrare.

Siamo a disposizione dei cittadini, vogliamo riportare quella serenità che ci permetterà di avere dei progressi e dei risultati”.