Kelly, scattano altre denunce dopo quella dell’Enpa

San Felice a Cancello/ Benevento. Resta ancora vivo il ricordo di Kelly, il pitbull gettato esanime in un dirupo al termine di un combattimento clandestino. La sua storia ormai la conoscono in molti, grazie ai tanti giornali che nel corso di quest’ultimo mese si sono impegnati nel diffondere la sua tragica vicenda, la quale ha messo in risalto le due nature da sempre contrapposte dell’animo umano: da una parte gli spietati aguzzini, dall’altra i coraggiosi ed amorevoli volontari.

Ed anche se la battaglia per restituire un po’ di giustizia alla povera Kelly (in cambio di una vita dignitosa che le è stata negata), ricorda quella intrapresa da Don Chisciotte contro i mulini a vento, è anche vero che col passare del tempo l’interesse delle istituzioni ha smosso un po’ di terra. Dopo la denuncia depositata dall’Enpa, anche le Guardie Ecozoofile del Coordinamento Provinciale Benevento FareAmbiente, hanno esposto una querela alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ai carabinieri forestali, polizia locale, Asl Veterinaria e Nas.

“Kelly, non ti abbiamo dimenticata – si legge sulla pagina Facebook del Coordinamento – pochi sono gli indizi raccolti. Comunque ci proviamo, perché cara Kelly ti è stato negato il diritto alla vita. Hai perso due volte, contro un tuo simile e la lotta per vivere. Perdonaci, sei stata vittima innocente di chi ha scommesso sulla tua vittoria, scommesso sulla tua vita. Hai perso, sei stata buttata come un sacco di immondizia. Perdonaci per le ferite procurate, per i tuoi occhi innocenti. Forse non avrai giustizia, nessuno pagherà per te, perché per molti sei solo un cane. Abbiamo un solo rammarico, hai preferito lasciarti andare, lasciare questo mondo infame, piuttosto che lottare per la vita proprio adesso che eri piena d’amore, accudita da volontarie eccezionali che avrebbero dato qualsiasi cosa per vederti correre felice.”

Le foto