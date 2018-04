L’era del terrore di “o’ Sapunaro”: pusher costretto a emigrare in Piemonte

Maddaloni. E’ una vera e propria era del terrore quella che secondo la Dda di Napoli Antonio Esposito, conosciuto come “o’ Sapunaro” aveva instaurato nella zona delle palazzine di via Feudo per quanto riguarda il business dello spaccio.

Secondo quanto accertato dalle indagini di squadra mobile e commissariato di Maddaloni Esposito, benchè ai domiciliari, aveva imposto il suo potere nell’affare illecito della droga pretendendo di monitorare le attività di smercio in cambio di percentuali sul ricavato. In quasi tutti i casi si trattava di denaro, in altri di sostanza stupefacente.

“O’ Sapunaro” faceva – secondo l’Antimafia – il bello e il cattivo tempo arrivando a negare o autorizzare lo smercio di stupefacenti. Nell’ordinanza viene descritto come un personaggio “cinico e violento”. Se qualcuno si contrapponeva al suo volere venivano messe in atto spedizioni punitive per convincere chi non voleva sottostare alla sua volontà.

Tra i casi emersi nel lavoro di indagine del commissariato, ma non imputabili nell’ordinanza c’è quello di un 30enne spacciatore che aveva accumulato un debito di 6mila con “o’ Sapunaro” e venne prima pestato e poi minacciato di morte. Fu costretto a trasferirsi in Piemonte ed a cambiare vita. Altri non fecero in tempo. E’ il caso di Daniele Panipucci, caduto in agguato ordinato secondo l’Antimafia, proprio dal ras di via Feudo. Questa, però, è un’altra storia.