È Giusi Parente un’altra candidata della lista LA SCELTA

Cancello Arnone. Presso l’Agriturismo La Corte dei Platani, Giusi Parente ha tenuto l’incontro con amici, parenti e sostenitori, per ufficializzare la sua candidatura nella lista civica La Scelta. Giusi Parente è nata a Caserta il 23.07.1983.

Diplomata presso il Liceo Scientifico Luigi Garofano di Capua, consegue, successivamente, la Laurea in Scienze Giuridiche. Ha alle spalle un’esperienza pluriennale in campo amministrativo e contabile ed è iscritta all’Albo dei praticanti Consulenti del Lavoro. Attualmente è collaboratrice presso uno Studio di Consulenza. “Vi ringrazio infinitamente per essere qui stasera. Questo incontro, così allargato, rappresenta un momento molto importante per me. Vi ho invitati perché stasera mi presento ufficialmente come candidata alle prossime elezioni amministrative nella lista civica La Scelta capeggiata dal nostro Raffaele Ambrosca al quale sono legata, oltre che da una forte stima, anche da una forte e reciproca fiducia.

Tra di voi c’è sicuramente chi mi conosce bene, ma tanti, invece, hanno conosciuto solo la candidata. Prima della candidata, c’è una figlia diventata adulta un pò troppo presto, una sorella, una studentessa ed ora una moglie e una mamma orgogliosa della sua famiglia. Questo per dirvi che sono, innanzitutto, una cittadina, una di voi che vive le vostre stesse esigenze e, quindi, anche i vostri stessi disagi. La mia scelta è ricaduta sull’avv. Ambrosca perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che unisca e non divida, che provi a risolvere i problemi anziché indicare loro il nemico sul quale scaricare la propria rabbia.

È sotto gli occhi di tutti, infatti, quanto Raffaele Ambrosca abbia fatto in passato per il nostro paese. Scelta fatta da tempo, da sempre e la candidatura, in questo caso, è la massima espressione del dire io sto con te e ci metto la faccia, metto a disposizione le mie competenze per aiutare un paese in emergenza.

Parlo di emergenza perché, secondo me, la normalità è lontano dal nostro paese. Se per normalità si intende un paese dove vengono assicurati i servizi essenziali, dove si pagano le tasse in maniera proporzionata al servizio offerto o ad altri criteri oggettivi, allora possiamo gridare a gran voce di essere un paese in piena emergenza. Cancello ed Arnone ha bisogno di volti nuovi, di persone coerenti e competenti; la cosa più importante è che ognuno di noi debba ritrovare il proprio orgoglio cittadino, venuto a mancare. Prossimamente distribuiremo anche cartaceamente il nostro programma elettorale, programma che avete già avuto modo di leggere sulle nostre pagine social. Sono orgogliosa di quello che abbiamo messo su carta; tutti i punti di cui si compone sono realizzabili, non sono faraonici. Siamo molto ambiziosi, è vero, ma abbiamo dei sogni e come dice Benigni <<I sogni fanno muovere il mondo>>. Noi mettiamo a disposizione del nostro Paese tutta la nostra volontà e la nostra competenza. Voi, spero, ci darete tutta la vostra fiducia. Buona Scelta”.

