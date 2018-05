Gaffe Biancofiore, Castiello (Lega) replica: “Forse confonde vacanza con sciopero”

Politica. “Che fosse politicamente maldestra Michaela Biancofiore, ce n’eravamo accorti; che potesse però avere gravi lacune anche in storia e geografia e, per questo, sparare delle castronerie da guinnes dei primati, onestamente non lo pensavamo”.

Esordisce così, con sarcasmo, Pina Castiello, deputata campana di Matteo Salvini, che interviene sulle dichiarazioni dell’esponente di Forza Italia secondo cui “votare a luglio sarebbe un grave azzardo perchè il Sud, povero, non potendo permettersi le vacanze, non troverebbe altro di meglio da fare che andare ai seggi, premiando il Movimento Cinquestelle”.

“Evidentemente alla Biancofiore – incalza Castiello- sfuggono secoli di storia in cui la particolare conformazione geografica del nostro sud, caratterizzato da territori e paesaggi mozzafiato, “riscaldati” da un sole non meno meraviglioso e avvolti in una cornice di testimonianze archeologiche, storico e culturali senza pari, è risultata essere meta ambita in tutto il mondo, ed allo stesso tempo inorgogliente residenza di chi vi è nato ed ha la fortuna di abitarvi e goderne i balsamici effetti senza sfacchinarsi.

“La Biancofiore – prosegue Castiello – dovrebbe sapere che il sud è per definizione terra di ozio, nell’accezione latina del termine, e che i suoi abitanti non hanno bisogno di scapicollarsi per godersi una rigenerante vacanza potendo ben conciliare l’ impegno con questa”. “Temo – ragiona Castiello – che la rappresentante forzista confonda la vacanza con lo sciopero”. La prima è oggettivamente congeniale agli abitanti del sud più che a chiunque altro, il secondo invece riguarda gli elettori di Forza Italia e della Biancofiore, non solo nel mezzogiorno, i quali, al netto della stagione, sono irrecuperabilmente in libera uscita”.