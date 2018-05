L’estate (anticipata) è finita. LE PREVISIONI METEO SU CASERTA

Caserta. L’assaggio d’estate ci sta lasciando. Tempo ancora estremamente variabile per l’inizio della settimana, con il persistere di condizioni di instabilità nella prima parte della settimana in gran parte dell’Italia. Le temperature subiranno da lunedì una generale diminuzione che sarà più evidente al Centro-Nord, dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali. In Campania l’inizio della settimana segna di fatto la fine di quest’anticipo d’estate finora respirato.

Le previsioni di 3bmeteo.com

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI’ 14 MAGGIO Al Nord spiccata variabilità su tutti i settori con occasione per rovesci e temporali, più diffusi al pomeriggio sulle zone alpine. Temperature in calo, massime tra 15 e 20. Al Centro instabile su Sardegna e Toscana con piogge e locali temporali, qualche isolato piovasco anche sul Lazio, in generale più soleggiato sull’Adriatico. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud residua variabilità con qualche ultimo piovasco in esaurimento sul basso Tirreno, discreto altrove. Temperature in calo, massime tra 17 e 21.

MARTEDI’ 15 MAGGIO Al Nord ancora un po’ instabile su Alpi centro orientali e Triveneto, nuvoloso-variabile ma più asciutto al Nordovest e pianure occidentali. Temperature in calo, massime tra 15 e 19. Al Centro diffusa instabilità con rovesci e temporali sparsi, anche moderati nelle ore centrali ma in graduale assorbimento tra la sera e la notte. Temperature in calo, massime tra 15 e 18. Al Sud fronte in transito con piogge e temporali da ovest a est, meno interessata la Sicilia occidentale. Temperature stabili, massime tra 17 e 21.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO Al Nord nel complesso soleggiato salvo locale variabilità specie diurna su Alpi e Prealpi centro orientali, associata a qualche piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24. Al Centro nel complesso soleggiato al mattino, pomeriggio con instabilità temporalesca tra Dorsale e tirreniche, torna il bel tempo in serata. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 21. Al Sud ancora un po’ instabile tra Campania, Molise e Puglia con fenomeni in esaurimento serale, buono altrove. Temperature stabili, massime tra 17 e 21

Previsioni Caserta (3b meteo)

Lunedì 13°-23° Pioggia debole

Martedì 11°-19° Pioggia forte

Mercoledì 11°-20° Temporali

Giovedì 11°-24° Sereno

Venerdì 11°-27° Sereno

Sabato 14°-26° Pioggia forte