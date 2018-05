Macerata Campania. Paura ieri sera in via Rovereto a Macerata Campania. Una banda di ladri ha tentato di fare irruzione nell’abitazione di un sottufficiale in pensione.

I suddetti pensavano che in quel momento in casa non ci fosse nessuno e così hanno forzato il portone d’ingresso.

L’anziano però era in casa e ha cominciato ad urlare come un ossesso, mettendoli in fuga. Per lui soltanto danni al portoncino d’ingresso dell’abitazione sul quale sta approntando già i necessari lavori.