Visite mediche gratuite e Alta formazione, House Hospital lancia un network innovativo

Lusciano. Un’ex caserma di Napoli verrà riconvertita per dare vita ad un Polo della salute al servizio delle fasce meno abbienti e dei militari. La notizia trapela dall’incontro organizzato alla sede dell’House Hospital onlus, nel giorno in cui è stata annunciata la nascita della sezione provinciale della Fondazione AdAstra, che sarà coordinata da Sergio Canzanella, direttore generale di House Hospital onlus.

«Una grande occasione per Napoli – dice Canzanella, anche membro del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione – e un supporto in più ai cittadini, che oggi hanno molte difficoltà ad accedere alle cure a causa di lunghe liste d’attesa e disservizi. La struttura sarà pronta in pochi mesi e avrà, oltre agli ambulatori, anche una vera e propria sala operatoria che sarà impiegata per piccoli interventi chirurgici». Ad Astra si occuperà della gestione della struttura, sulla scorta di un’esperienza ormai cosolidata. Dal 2012 AdAstra promuove e realizza sul territorio iniziative a favore dei giovani e delle famiglie in condizioni di disagio sociale economico, occupazionale e a rischio di marginalità e favorisce l’istruzione e la formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Improntate alla salute anche molte altre delle iniziative che sono state presentate stamane a Lusciano (Caserta) nella sede dell’Osservatorio Regionale cure Palliative, alla presenza, tra gli altri, del direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Federico II di Napoli, della senatrice Sandra Lonardo Mastella, di Massimiliano D’Aiuto dell’Underforty e dell’avvocato e presidente di AdAstra Luciano Lepre.

Annunciata la nascita della sede campana dell’Istituto italiano di projec management, che sarà il luogo dove si certificherà la formazione dei manager pubblici (direttori generali) chiamati a dirigere le strutture sanitarie campane. Alla qualificazione dei manager è improntata l’attività della Scuola di Alta Formazione e perfezionamento che vedrà assieme House Hospital onlus, Percorsi per crescere onlus e l’Accademia della conoscenza sulla base dell’autorizzazi di Agenas.

Tra le tante iniziative messe in campo da House Hospital anche l’Osservatorio Regionale per le cure domiciliari in Campania, il servizio Pronto Care e l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico.