Colpo nel Casertano, polizia scopre verità: 4 nei guai

Teano. Sembrava una rapina, si è rivelata tutt’altro. I poliziotti del Compartimento di Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha sgominato una banda di ricettatori ritenuta responsabile di aver ricettato moduli per condizionatori d’aria e relativi motori industriali e accessori della Daikin, nonché fusti di olio della Q8 e altri liquidi industriali, il cui valore commerciale è stato stimato in circa 300mila euro.

Il carico era stato rapinato nei pressi dell’area di servizio di Teano, spedito dalla ditta CEVA di Milano. Gli indagati sono C.G., 24 anni di Castellammare, M.D., 33 anni di Napoli, M.S.G., 29 anni di Napoli e M.M., 36 anni, di Napoli.

L’indagine ha preso spunto da una denuncia di sequestro di persona a scopo di rapina con armi presentata dall’autista del veicolo commerciale nella mattina del 15 maggio scorso. Gli agenti hanno individuato il mezzo dove era stato appoggiato e scaricato il carico, e da dove la merce era poi partita per essere nascosta in un ulteriore luogo da cui è stata trasferita per poi essere successivamente una volta scaricata e smistata.

L’area di via De Roberto è stata attenzionata fino a quando sono giunti due con una Toyota Aygo per ritirare parte del carico ancora presente nella zona. Contemporaneamente, un altro gruppo di agenti della polizia stradale rinveniva il resto del materiale allocato precedentemente in box in un’altra area di Napoli. Tutta la merce rubata era stata dunque recuperata.

Qualche ore dopo veniva individuata ed identificata una quarta persona giunto sul posto contemporaneamente al veicolo precedentemente rubato, ancora in possesso del fatture di consegna della Daikin e della società di logistica Ceva. Il gruppo criminale, composto da soggetti esperti e dediti a reati contro il patrimonio, utilizzava un jammer nel tentativo di neutralizzare il sistema satellitare.