San Felice Gate: sequestrato conto da 90 mila euro

San Felice a Cancello. A poco meno di 48 ore di distanza dalla sentenza di primo grado del processo San Felice, è opportuno fare alcune valutazioni.

E’ caduta l’accusa di associazione per tutti gli imputati.

Nello specifico, Pasquale De Lucia, che aveva 25 capi d’imputazione ne ha visti decadere 13.

Dall’entourage dei legali del 54enne di via Pizzone emerge amarezza e stupore per quella che è stata la sentenza, naturalmente ora bisognerà aspettare poco meno di 90 giorni per motivazioni.

In linea di massima l’appello potrebbe essere depositato nel mese di settembre.

Ci sono degli aspetti che non hanno convinto, delle chiamate in correità per le quali l’imputato che figurava con il sindaco veniva assolto e lui condannato.

E’ il caso della vicenda di Ecomondo, le buste, provvedimento del Comune firmato da Antonio Basilicata, l’ingegnere è stato assolto e il De Lucia condannato.

Tornando agli altri non è andata bene all’imprenditore Giuseppe Perrotta, il giudice ha confermato il sequestro del conto corrente di 90 mila euro dei fitti del Todis, nella sentenza è previsto anche l’abbattimento. Naturalmente per i provvedimenti esecutivi bisognerà attendere il terzo grado di giudizio.