E’ UFFICIALE. I retroscena dell’accordo Adl-Ancelotti

Sport. Poco prima delle 20 la società ufficializza l’accordo: “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019.”

Accordo raggiunto tra Carlo Ancelotti e il Napoli, ma il tecnico per ora non ha rilasciato dichiarazioni. E’ durato circa sei ore il vertice tra il club partenopeo e Ancelotti nella sede romana della Filmauro dove è stata raggiunta un’intesa di massima con quello che si appresta a diventare il prossimo tecnico del Napoli. Al termine dell’incontro Ancelotti è andato via a bordo della Volvo con i vetri oscurati nonostante l’assalto dei cronisti. Si parla di un contratto da 6,5 milioni all’anno, spalmato probabilmente in 5 milioni e uno di bonus. Nello staff ci saranno il figlio Davide e il genero Mino Fulco, mondragonese doc.

ADL, IL MESSAGGIO A SARRI

”Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis”: così con un tweet sul suo profilo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis saluta di fatto Maurizio Sarri mentre sono in dirittura d’arrivo le trattative per portare Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea.

UN CURRICULUM D’ORO

Ancelotti uno dei cinque allenatori – con Happel, Ivic, Mourinho e Trapattoni – ad aver vinto un titolo in quattro campionati diversi (Italia, Inghilterra, Francia, Germania). Grande da giocatore, vincente da allenatore, empatico con giocatori e tifosi anche per i suoi modi schietti e la simpatica fama di gran mangiatore, Ancelotti a 59 anni, affronta una situazione nuova, riparte dall’Italia, da quel Napoli forgiato dal ‘comandante’ Maurizio Sarri e votato alla bellezza assoluta ma senza vittorie. Dopo una lunga e ricchissima carriera da giocatore tra la Roma dove fu voluto appena 18enne da Nils Liedholm – e il Milan – fu uno dei grandi protagonisti della squadra dei record di Arrigo Sacchi – ha espresso forse il meglio di se’ dalla panchina, entrando nell’elite dei tecnici più vincenti di sempre, soprattutto vincendo ovunque.

L’ha fatto in Italia col Milan, in Inghilterra col Chelsea (vincendo Premier e FA Cup), in Francia col Psg (Ligue1), in Spagna col Real (oltre all’agognata Champions, ha vinto anche una Coppa del Re) e in Germania (uno scudetto in Bundesliga e due Supercoppe di Germania). Una carriera cominciata come vice di Sacchi in nazionale nel 1992. Nel 1995 passò alla Reggiana, la squadra della sua città, in Serie B, dove conquistò il quarto posto e la promozione in Serie A. Ma quello fu solo il primo sigillo di una carriera straordinaria: l’anno successivo passò al Parma e nei due anni in Emilia ottiene al primo anno uno storico secondo posto con qualificazione ai preliminari di Champions e, all’anno seguente, un quinto posto che vale la qualificazione alla Coppa Uefa.

Era il momento del salto di qualità e della panchina della Juventus dove approdò nel febbraio 1999, subentrando in corsa a Marcello Lippi. I suoi due anni in bianconero furono in chiaro scuro e vengono ricordati per la sconfitta all’ultima giornata a Perugia che valsero il sorpasso, e lo scudetto, della Lazio e per un altro secondo posto, l’anno successivo, dietro alla Roma. Nel novembre 2001 arrivò sulla panchina del Milan per sostituire l’esonerato Terim. L”inizio di una striscia vincente che regalo’ al club rossonero titoli su titoli e, soprattutto, due Champions.Nel 2009 finì il matrimonio col Milan e cominciò il Tour d’Europa dove Ancelotti ha tappe, gran premi, volate e una marea di titoli. Come solo i ‘grandi’ sanno fare. E ora la caccia a un nuovo regno anche a Napoli.