Tensione alle stelle. Migranti assaltano gazebo di Salvini

Regionale. Aizzati da qualche facinoroso alcuni immigrati presenti in strada a Benevento hanno tentato oggi di distruggere un gazebo in Piazza Risorgimento in segno di protesta contro la Lega di Salvini pronunciando anche parolacce e ingiurie.

Il gazebo era stato allestito per il tesseramento e per la raccolta di firme in merito all’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è riuscito a riportare la calma tra i presenti.

“Al solo fine di evitare di fomentare atteggiamenti di odio e di polemica e per tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità dei partecipanti e dei cittadini – dicono gli esponenti sanniti del Carroccio – il coordinamento ha deciso che l’appuntamento di domani mattina a Benevento è stato annullato mentre resta confermata la tappa a Casalduni”.

“Non per questo episodio il territorio cittadino smetterà di essere al centro di ulteriori iniziative” fanno sapere gli appartenenti alla Lega.

E lui aveva detto: “La pacchia è finita”

“Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”: così il ministro dell’interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato sindaco Francesco Rucco. “Sulle Ong stiamo lavorando e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani”.

“Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!”, aveva detto arrivando alla parata del 2 Giugno.

Rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo primo passo da ministro, Salvini ha detto: “Domani sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare accordi con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia”.

Bagno di folla per il neo ministro dell’Internoal termine della parata del 2 giugno. Il leader della Lega si è fermato a lungo con le decine di persone che lo acclamavano, tra selfie e abbracci. “Salva l’Italia”, “ora rispettate i patti” ma anche un “non lasciare Berlusconi”, tra le richieste dei sostenitori. Il neo ministro ha avuto non pochi problemi per raggiungere piazza Venezia, ‘braccato’ ogni centimetro dai sostenitori.

“Ragazzi devo andare in ufficio”, la richiesta di Salvini nel tentativo di dribblare la folla.