E’ morto Gerardo, il primo marcianisano a sposarsi con le unioni civili

MARCIANISE. E’ riuscito a coronare il suo sogno. Un destino crudele, però, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari ad un anno di distanza esatto dal giorno della felicità, quello del primo sì di un marcianisano ad una unione civile.

Gerardo Apicella se n’è andato per sempre ieri in Sicilia dove si era trasferito per stare insieme al suo compagno, Francesco Caruso. I due erano convolati a nozze il 12 giugno scorso a Noto, in provincia di Ragusa: Apicella aveva deciso così per amore di trasferirsi dal rione Madonna della Libera alla Sicilia.

Era pieno di gioia quel giorno Gerardo: completo bianco, papillon rosso, le note di “Vivere” di Vasco Rossi, e una splendida giornata di sole a sigillare la loro felicità. Una felicità durata troppo poco: una terribile malattia lo ha portato via all’affetto dei suoi cari.





La salma di Gerardo partirà oggi da Siracusa alla volta di Marcianise, la città dove ha abitato fino ad un anno fa in via Paisiello. I funerali non sono stati ancora fissati, ma potrebbero tenersi già nella giornata di domani. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutta la comunità: da quella del rione della Madonna della Libera, suo quartiere di origine, a quella della chiesa di Santa Veneranda, dove Gerardo si recava ogni giorno a pregare fino a quando ha vissuto a Marcianise.

Una fede forte e una gioia di vivere che lo hanno accompagnato anche nei momenti più difficili del percorso terreno e con i quali ha detto addio a questo mondo. Troppo presto per non lasciare a tutti quelli che gli volevano bene un grande vuoto.