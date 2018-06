Arriva Caronte, temperature fino a 38 gradi. Ecco quando

Già a partire dagli ultimi giorni del mese di Giugno, inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo una bolla di aria calda di origine africana che, passando per la Spagna e le Baleari, punterà all’Italia a partire da Sabato 30, per poi raggiungere l’apice della sua potenza proprio in coincidenza con la giornata di Domenica 1 Luglio con punte di 34/35 gradi nelle maggiori città, in particolare Bologna e Firenze, quest’ultima nota per raggiungere i picchi più elevati.





Ma questa fiammata africana di CALDO non è altro che CARONTE, il famoso anticiclone africano che prende il nome dal celeberimmo traghettatore dell’Ade nell’Inferno dantesco, e che giunge a farci visita spesso tra la fine di Giugno e inizio Luglio con la solita intenzione di traghettarci appunto, in una sorta di contrappasso, nel cuore dell’Estate 2018 : e sarà cosí anche quest’anno perché nei giorni successivi, ovvero tra Lunedì 2, Martedì 3 e Mercoledì 4 Luglio si toccheranno picchi straordinariamente elevati con 38 gradi a Bologna e Firenze, 34/35 a Roma, 38 nel foggiano, 39 nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, afosi i 33 su Veneto e Lombardia e Friuli Venezia Giulia, andrà meglio solo lungo le coste e in Liguria.

Ma quest’anno Caronte il traghettatore come è arrivato se ne andrà presto…era solo di passaggio. Una fiammata e via.