Raid della banda del buco nella gioielleria dell’assessore (LE FOTO)

Santa Maria Capua Vetere. Raid alla gioielleria Momenti Preziosi sul corso Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere, ad agire una banda di tre malfattori supportati da un complice all’interno di una vettura. Il negozio è di proprietà dell’assessore del Comune di Macerata Campania Maria Assunta D’Orso.

E’ accaduto attorno alle ore 3, e c’è da dire che nonostante l’irruzione il bottino per i malviventi è stato molto magro, sono stati limitati dall’antifurto nebbiogeno UFO, che ne ha condizionato l’orientamento sparando tutto quel fumo.





Gli incursori hanno preso solo qualche orologio in vetrina, roba di poco conto poi sono dovuti andare via per via dell’allarme collegato a vigilanza e carabinieri.

Avevano fatto irruzione praticando un varco nella saracinesca con delle speciali cesoie e poi spaccando il vetro con un grosso stantuffo in ferro. Uno dei malviventi, come si evince dalle foto, si era portato un bidone della spazzatura per riempirlo di oggetti e preziosi ma dopo aver perso l’orientamento è stato costretto a desistere. La stima dei danni è ancora in corso di quantificazione, ma per fortuna della proprietaria è limitata. L’assessore di Caturano si è a sua volta fiondata sul posto, ed è arrivata col marito poco dopo i carabinieri.