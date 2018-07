Dia: “I Belforte continuano ad espandersi: mani anche su Maddaloni e Valle di Suessola”

Marcianise/Maddaloni/Valle di Suessola. La Direzione Investigativa Antimafia riaccende i riflettori sui Belforte, evidenziando in una recente relazione quanto l’egemonica espansione del clan sia arrivata a toccare una fetta di territorio sempre più vasta. Non solo Marcianise o i comuni limitrofi: i Belforte si sono espansi anche a Maddaloni e proseguono la propria conquista verso la Valle di Suessola. Così, mentre la maggior parte dei clan della provincia di Caserta continua a far capo agli inestirpabili Casalesi, i Belforte si avvalgono di un sodalizio autonomo e della collaborazione di gruppi satellite nei comuni di San Nicola La Strada, San Marco Evangelista, Casagiove, Recale, Macerata Campania, San Prisco, Maddaloni e San Felice a Cancello.

“La cosca dei Mazzacane – riporta la Dia – opera in un territorio caratterizzato da importanti realtà industriali e commerciali, dove i Belforte rappresentano una delle compagini criminali più radicate e in grado di sfruttare, per i propri scopi illeciti, anche operatori economici compiacenti.”





Ruolo di fondamentale importanza resta quello legato alla figura di Maria Buttone, moglie del boss Domenico Belforte, attualmente detenuto al 41 bis. La Buttone, che rischia di essere processata per l’omicidio di Angela Gentile, ex amante del marito, viene definita dalla Direzione Investigativa Antimafia come “erede attivo del clan e con in mano le redini della gestione di tutte le attività illecite”.

Lo scorso giugno sia la Buttone che il marito sarebbero dovuti comparire dinnanzi al giudice del Tribunale di Napoli per l’udienza preliminare nell’ambito dell’omicidio della Gentile, ma la seduta fu rinviata per astensione degli avvocati. Secondo la ricostruzione della Dia, Maria Buttone potrebbe aver chiesto esplicitamente al marito di uccidere la donna poiché, in linea con il codice mafioso “Se tradisci e sei un camorrista, tua moglie non ti lascia e non accetta il divorzio, ma ti chiede di uccidere l’amante al fine di tutelare il proprio onore”.