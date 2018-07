“Mara-tutti”, al via stasera la prima maratona sotto le stelle

Macerata Campania. Manca pochissimo alla prima edizione di “Mara-tutti”, la maratona dedicata a grandi e piccini al via dalle 19.00 di questa sera. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Portica Nuova”del presidente Venere Russo, prevede tre competizioni diverse destinate rispettivamente a bambini, adulti e disabili con accompagnatori. La manifestazione nasce con l’intento di raccogliere fondi da donare in beneficenza. La quota d’iscrizione è di 3 euro per i bambini e di 5 per gli adulti e ai primi classificati di ogni categoria saranno consegnati dei bellissimi orologi offerti dalla gioielleria sponsor Gold Shine.





“Il grande giorno è arrivato – ha dichiarato il consigliere Venere Russo, esorcizzando l’ansia per il grande evento – “Grande “ perché tutto ciò che si organizza per la prima volta porta con sé ansia da premura e desiderio a che tutto vada per il meglio. L’obiettivo è chiaro: dedicare a persone con disabilità una serata di festa tutta per loro all’ insegna dello sport , del divertimento e della gioia nel vedere i loro sorrisi. Pensi allora che non ti importa quanti ostacoli incontri o quante cose tecniche potrebbero essere imperfette, chi se ne importa! Solo chi non fa non sbaglia. E fare insieme e metterci cuore non ha a che fare né con le invidie politiche, né con quelle di tipo associativo. Nella mia mente e in chi come me ci crede non esistono limiti!”