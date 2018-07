Roba da matti. Medico va in ferie, chemio sospese

Regionale. “Le denuncia del Tribunale dei diritti del malato, secondo la quale con le ferie dell’unico medico rimasto le chemioterapie rischiano di essere sospese all’ospedale di Sorrento, è l’ennesimo terribile episodio di disorganizzazione e carenza di personale che si registra nella nostra regione. A farne le spese i pazienti oncologici che si vedrebbero costretti a rinunciare alle cure”.





Lo dice, in una nota, il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli (Verdi), componente della commissione Sanità.

“Un fatto grave sul quale chiederò conto al direttore dell’Asl Napoli 3 per far sì che non vengano sospese le cure in penisola”, conclude Borrelli.