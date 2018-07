Dia: 4 clan casertani nel Lazio. Belforte si insinuano tra i Casalesi

Caserta. Quattro clan del Casertano, una provincia prediletta e tanti affari da spartirsi. E’ questo lo scenario tracciato dall’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre del 2017 e resa nota nei giorni scorsi relativamente alle infiltrazioni della camorra casertana, e casalese in particolare, nel Lazio.

“La Regione, per la vicinanza geografica con la Campania, è tra quelle più interessate da infiltrazioni di clan camorristici” evidenzia la Dia nel dossier. I vertici di alcuni gruppi si sarebbero trasferiti nella Capitale (in particolare i Pagnozzi e i Senese) ed in altre aree del territorio, quali il frusinate e la provincia di Latina (Casalesi), per riciclare denaro e farvi confluire parte delle ingenti quantità di stupefacenti importate dalle zone di origine.

Negli anni nel Lazio si sono alternate diverse famiglie storiche della camorra casertana: quattro vengono citate nel dossier. Si tratta dei Bardellino (i primi ad approdare qui), degli Schiavone, degli Zagaria e dei Belforte di Marcianise, unici extra-Casalesi ad insinuarsi oltre il Garigliano.





“La coesistenza, in Campania – si legge nella relazione Dia – di gruppi criminali diversi, per struttura e scelte operative, rende le alleanze estremamente fragili. Ne conseguono equilibri precari, con le leadership di alcuni clan in conflitto quasi perenne per l’acquisizione del controllo sulle zone di influenza. Anche le aree dove si registra la presenza di solide organizzazioni non sono immuni da tentativi posti in essere dalle nuove leve di accreditarsi come referenti criminali. In Campania sono diverse le consorterie criminali in grado di esprimere una notevole forza militare ed economica: questa considerazione è avvalorata dalle risultanze investigative che, di volta in volta, colpiscono i vari clan e che attestano la loro capacità di muoversi su più fronti, unendo all’esperienza, consolidata nel tempo, nella gestione di tipiche attività illegali (quali il traffico di stupefacenti, l’usura, le estorsioni e la contraffazione, con un rinnovato interesse anche per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri), la realizzazione di attività più complesse, come il riciclaggio dei capitali, facendo ricorso a tecniche di “occultamento” sempre più sofisticate.”

“In alcuni contesti, sia del casertano sia del napoletano – concludono gli 007 – la decapitazione dei vertici, ma anche la collaborazione con la giustizia di elementi di spicco dei clan, seppur comportando la necessità di una rimodulazione degli assetti, sembra non aver inciso sulla loro vitalità. Si tratta normalmente di organizzazioni al cui vertice sono posizionati componenti della stessa famiglia: spesso tale ruolo è affidato alle donne, fino ad oggi meno colpite da provvedimenti cautelari, ma da tempo impegnate nella gestione, anche a livello strutturale dei clan, come emerso dalla citata operazione “Nereide” della Dia di Napoli, che ha riguardato mogli e sorelle dei componenti di vertice della famiglia Zagaria.”