ULTIM’ORA. Ancora fiamme sull’A1, auto va a fuoco

Cronaca. Minuti di grande concitazione sull’A1 Roma-Napoli in direzione della Capitale. Poco dopo il casello di Teano, infatti, una vettura è stata distrutta dalle fiamme, per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è stato lanciato poco prima della mezza.





Il conducente è riuscito a mettersi in salvo ed ad arrestare la marcia del veicolo prima che le conseguenze potessero diventare drammatiche. Le fiamme sono state visibili anche da diversi metri di distanza e in molti hanno temuto il peggio ricordando la tragedia di due settimane fa sempre nello stesso tratto.

A causare l’incendio, stando alle prime testimonianze, dovrebbe essere stato un guasto meccanico al veicolo. Il traffico nella zona attualmente è rallentato per consentire l’intervento di soccorritori e vigili del fuoco.