Crollo in centro a Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Crollo di calcinacci dall’ex Casa del Fascio su via Mazzocchi e chiusura del marciapiede dopo l’intervento di spicconatura effettuato da una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta. Un altro colpo al patrimonio immobiliare della città (di proprietà del demanio) che arriva dopo lo scempio di palazzo Teti, il degrado di palazzo Mazocchi e di altri importanti immobili di rilevanza storica ed artistica della città del foro.

L’ex Casa del Fascio, adibita poi ad uffici del locale Commissariato della Polizia di Stato, è ubicata proprio al centro della città in un posto strategico per la sicurezza cittadina, ma è abbandonato da anni da quando cioè la Polizia di Stato si trasferì nella nuova sede grazie all’opera instancabile e tenace dell’ultimo dirigente, Leucio Porto, nominato poi, questore di Macerata Marche nel 2014.





Ora l’incuria degli uomini e l’inesorabile trascorrere del tempo, stanno rendendo la vecchia struttura fatiscente e pericolosa; una struttura che ben potrebbe essere utilizzata e ristrutturata come presidio sanitario, drappello dei vigili urbani e quant’altro, ma la mancanza di fondi e, diciamolo, lo scarso interesse di chi dovrebbe intervenire, stanno portando al degrado la struttura che fa parte del patrimonio immobiliare dello Stato.

Ora il marciapiede e tutta la zona sono transennati ed i tempi di recupero non si annunciano brevi e tutto ciò a due settimane dallo svolgimento della festa patronale che, come si sa richiama migliaia di fedeli e turisti per il tradizionale omaggio ai patroni San Simmaco vescovo e Madonna Assunta in cielo. Speriamo in bene.

ANTONIO TAGLIACOZZI