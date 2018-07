Sabato i villeggianti casertani al mare andranno così…

Baia Domizia. Gaetano Cerrito annuncia la catena umana per sabato, l’iniziativa è ufficiale.

Si comincerà alle alle ore 10,30, una “Catena Umana” che, sostanzialmente, si traduce in una manifestazione pacifica e democratica, con ripresa diretta RAI, e invito aperto alle altre TV, ai giornalisti della carta stampata e on-line.

Mano nella mano dei villeggianti, dei piccoli proprietari di ville ed appartamenti di ville in Baia Domizia e Baia Felice, gli operatori del turismo e del commercio e a tutti coloro che amano le nostre splendide località turistiche.

Sabato tutti i presenti sugli stabilimenti balneari da Baia Nord a Baia Sud, lungo i 9 km di spiaggia, sono invitati a prendere parte alla “Catena Umana” che vuole essere un gesto rappresentativo della voglia di riscatto di chi vuole un cambiamento vero per il rilancio turistico, economico-occupazionale ed ambientale delle nostre località turistiche Baia Domizia e Baia Felice.

L’Evento deve servire a sensibilizzare l’attenzione delle massime espressioni istituzionali a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e locale, per un miglioramento delle acque del nostro mare (talvolta brillanti, altre volte meno, a causa di una scia schiumosa, da me già mesi fa segnalata al Sig. Prefetto di Caserta dott. Ruberto, successivamente al Vice Prefetto dott. Italiano ed anche alla Dirigente Asl di Sessa Aurunca, dott.ssa Maria Luigia Trabucco, con successivo sopralluogo della stessa e relativo verbale, inviato al Comune di Cellole e p.c. alla mia persona).

Allo stesso tempo, la “Catena Umana” vuole essere anche uno stimolo per le Istituzioni preposte alla gestione del territorio, affinchè si attivino in maniera urgente e capillare, per il riassetto delle strade, gli impianti di pubblica illuminazione, gli spazi verdi, i marciapiedi divelti e tutto ciò che attiene ad una maggiore vivibilità delle nostre località turistiche di Baia Domizia e Baia Felice.

Ci affidiamo alla deontologia e sensibilità professionale dei giornalisti della carta stampata,on-line e delle TV nel seguire questo evento, che è frutto di intenso lavoro perché questa nostra Terra Aurunca esca dal buio di una notte senza fine per vedere la luce.





GAETANO CERRITO: CENNO BIOGRAFICO

Giovanissimo gira l’Italia come presentatore e press agent, con i più grandi nomi dello spettacolo.

A 29 anni ritorna nel suo amato sud dove, a Baia Domizia, realizza il “Vittoria Club” e il teatro tenda Vittoria strutture che, nel giro di poco tempo, diventano un polo di grande richiamo per la cultura, i concerti e tutto ciò che fa spettacolo…tanto, da essere definite dalla stampa, “la Bussola del Sud”

Gaetano Cerrito, uomo di spettacolo, cultura e di grande impegno sociale, da 1977 al 1994,

Cerrito diventa l’’organizzatore degli “Incontri Internazionali del Cinema e dello Spettacolo – Premio Baia Domizia“, patrocinati dal Ministero Turismo e Spettacolo e ripresi dalle reti RAI, facendo arrivare a Baia Domizia migliaia di nomi di fama nazionale ed internazionale.

Cantautori che hanno fatto la storia della Canzone italiana e non solo, ma anche grandi presentatori e conduttori tv, attori di cinema e teatro, uomini e donne di spettacolo accorrono al richiamo di Cerrito, tanto che i media lo definiscono “il Sergio Bernardini del Sud”.

Gaetano Cerrito ha promosso e sollecitato un nuovo modo di fare impresa, cultura, spettacolo, editoria, ma sempre con un’occhio particolarmente attento all’impegno sociale. Non a caso lo vediamo paladino di battaglie epiche, che gli procurano una particolare attenzione dei media e definizioni quali: “ il Simon Bolivar”, “il patriota della riviera Domizia”, “il Bossi del Sud”, “L’eroe delle tante battaglie vinte e perse per la sua provincia e di riflesso per il suo Sud”.

Mario Pomilio – uno dei più grandi scrittori cattolici italiani del dopoguerra- nella prefazione al libro su Cerrito “Ancora sulla linea del fuoco” scrive: “Gaetano Cerrito è uno di quegli uomini senza i quali non esiterebbero né il villaggio né la città: questo per dire di quella sorta di vocazione civica che egli possiede e che lo porta a spendersi generosamente e senza contropartite non appena il bene comune gli sembri minacciato …”.

Gaetano Cerrito è stato ideatore e conduttore di una bella e affermata trasmissione televisiva “L’Altra Italia“, con brillanti risultati di critica e di pubblico, ideatore e conduttore del Premio Nazionale Tv “L’Altra Italia – Vite da Premio”, contraddistinto dal motto “ONORE A DONNE E UOMINI D’ITALIA CHE ONORANO L’ITALIA”, direttore artistico- organizzativo del “Club della Scienza … L’Altra Italia”, nato a Napoli il 16 Aprile 2012, degli Incontri del Cinema, de la “Terra Aurunca Omaggia le Forze dell’Ordine” ed altro.