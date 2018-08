Vacanze da vip: i sanfeliciani anche quest’anno non badano a spese

San Felice a Cancello. Altro che crisi, a San Felice a Cancello sono in tanti che hanno prenotato una vacanza da sogno o che già si trovano in splendide e ridenti località, senza badare a spese.

Abbiamo fatto una chiacchierata con il massimo esperto di vacanze della zona, il buon Mattia Vigliotti dell’agenzia Quasar, ubicata nell’omonima frazione.

Dove si stanno orientando i sanfeliciani per queste vacanze 2018?

“Per quanto riguarda l’Italia – fa sapere – quest’anno i sanfeliciani hanno optato per la Puglia, rispetto ad altre regioni è quella che è andata meglio.

Poi per l’estero quest’anno è andata più forte la Grecia della Spagna, per la prima volta, qualcuno ha scelto anche le coste albanesi.

Poi per chi si è potuto permettere una vacanza più esclusiva, l’Oceano Indiano è andato molto forte, la Thailandia pure ed i Caraibi”.





Naturalmente se volete organizzare una vacanza e siete in alto da mare, vi consigliamo di affidarvi all’intuito del bravissimo Mattia Vigliotti che vi saprà consigliare al meglio.

I sanfeliciani quindi non hanno badato a spese, qualche giovane imprenditore si è addirittura fiondato in Australia per una vacanza extra lusso di oltre 15 mila euro.