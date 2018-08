Ferragosto di polemiche, Ambrosca attacca e la minoranza risponde

Cancello ed Arnone. È di ieri un comunicato stampa apparso sui social in cui il sindaco, avvocato Raffaele Ambrosca, in occasione del Ferragosto formulava i suoi più fervidi auguri alla “cittadinanza”; ma anche in questa occasione solenne non sono mancate polemiche ed attacchi del primo cittadino.

Infatti a conclusione del messaggio Ambrosca lancia offese gratuite nei confronti della minoranza consiliare.

ECCO LA NOTA





Dalla minoranza ribattono: ” L’inopportuno Ambrosca lancia offese gratuite nei nostri confronti, rei del solo fatto di espletare secondo scienza e coscienza il mandato ricevuto dal popolo di Cancello ed Arnone.

Infatti ad oggi l’attività della minoranza consiliare si è limitata soltanto ad una divulgazione di ciò che è accaduto alle spalle degli ignari cittadini, proprio in virtù del più ampio principio della trasparenza cui dovrebbe inevitabilmente uniformarsi una buona amministrazione”