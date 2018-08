AGG. Altre sei scosse in successione, ci sono crolli

L’aggiornamento

Regionale. “Abbiamo sentito una scossa fortissima. Sto andando a fare un sopralluogo in tutto il paese per vedere che cosa è successo”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, dopo la scossa di terremoto di questa sera. L’epicentro del sisma è stato localizzato proprio a Montecilfone.

Altre 6 scosse di terremoto si sono susseguite nei minuti successivi, tre con epicentro a Montecilfone ad 8, 10 e 14 km di profondità, di magnitudo 2.8, 3.0 e 2.1 e due con epicentro a Guglionesi (Campobasso) di magnitudo 3.0 e 2.5. L’ultima scossa in ordine di tempo si è verificata alle 20.58 che ha come epicentro San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) di magnitudo 2.5 ad una profondità di 8 km.

“Piccoli crolli ad Acquaviva Collecroce. Anche un lampione della pubblica illuminazione è caduto. La gente è tutta in strada, c’è molta paura”. Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Acquaviva Collecroce Francesco Trolio poco dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro a 4 km sud est di Montecilfone (Campobasso) ad una profondità di 9 km. Il primo cittadino ha subito iniziato un giro per il paese per accertare cosa sia accaduto. Anche a Montecilfone, paese dell’epicentro, tutti fuori casa. “La scossa è stata più forte”, ha dichiarato il primo cittadino Franco Pallotta ed ha iniziato subito i primi controlli nel paese. A San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) la scossa è stata avvertita molto forte. “Abbiamo temuto il peggio – ha dichiarato una giovane che risiede nel centro del paese -. Temevo che scoppiassero i vetri. Sono fuggita ma ballava tutto”.





IL PRIMO LANCIO

Regionale. A meno di 48 ore dall’ultima scossa, torna la paura nell’Italia meridionale. Poco prima delle 20 e 20 una scossa di terremoto è stata sentita in varie regioni del centro Sud. L’allarme è scattato sui social e nelle chat.

Esattamente come scossa è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Caserta, nel Napoletano, a Salerno e provincia e nel Beneventano. Anche Abruzzo e Molise hanno tremato, così come una parte della Puglia.

In questo momento non sono stati segnalati danni, ma la paura dopo una giornata terribile per l’Italia è palpabile. Si è trattato di una scossa sussultoria durata circa 10 secondi.

L’Ingv indica una magnitudo di 5.2 e l’epicentro è stato individuato tra i Comuni Montecilfone, Palata, Larino e Guglionesi, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 chilometri.