Noto medico muore in vacanza. Fissati i funerali

Aversa. Saranno celebrati nella giornata di venerdì ad Aversa i funerali di Benito Musto, il noto e stimato medico morto mentre era in vacanza con la moglie in Puglia. L’uomo, stando a quanto emerso, è stato stroncato da un malore: per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.





Nonostante fosse in pensione, era ancora molto stimato come medico e conosciuto ed apprezzato dalla comunità di Aversa dove viveva. Era stato anche primario al Pellegrini di Napoli e anche uno dei due figli aveva seguito la sua strada.

La salma arriverà nelle prossime ore dalla Puglia mentre il rito funebre sarà celebrato alle 10,30 di venerdì nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù ad Aversa.