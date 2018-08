Il controesodo diventa un calvario. Ecco tutte le strade bloccate alle ore 19

Nazionale. Ultima domenica di agosto contraddistinta dal bollino rosso su strade e autostrade; Viabilità Italia della Polizia di Stato prosegue il monitoraggio del traffico e ricorda che è attivo il divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5 t fino alle ore 22. * SITUAZIONE DEL TRAFFICO AUTOSTRADALE Sull’autostrada Adriatica A/14, continua ad essere attiva l’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio in direzione sud, a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto scorso, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai conseguenti lavori di messa in sicurezza della struttura.

Di conseguenza è stata chiusa l’entrata di Civitanova Marche in direzione sud per evitare che aumenti il traffico a ridosso del tratto chiuso. Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure, è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo. In alternativa è possibile uscire ad Ancona Nord e seguire la SS76 in direzione Fabriano da dove è possibile proseguire in direzione di Perugia o di Roma attraverso l’E45. Per chi utilizza l’uscita di Civitanova Marche, si consiglia di percorrere la S.S. 77 in direzione di Foligno da dove è possibile proseguire in direzione Roma attraverso la S.S. 3 “Flaminia”.





Queste, al momento, le situazioni registrate lungo la viabilità autostradale dovute al traffico intenso e in direzione delle principali città d’Italia: – A1 direzione nord: code a tratti tra Colleferro e bivio A1/diramazione Roma sud, tra Chiusi e Incisa – Reggello, tra Terre di Canossa – Campegine e bivio A1/fine complanare Piacenza; – A1 direzione sud: tra Pontecorvo e Ceprano coda di 2 km per incidente in via di risoluzione – A4 direzione Venezia: code di 2 km in ingresso alla barriera di Trieste Lisert, code a tratti tra Villesse e Portogruaro e tra Spinea e Padova Est; – A12 in direzione sud: coda su bivio A12/A7; – A14 direzione nord: rallentamenti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio; – A14 direzione sud: coda di 2 km tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio; coda di 1 km tra Atri-Pineto e allacciamento con l’A25 “Torano-Pescara” per incidente; – A15: coda a tratti di 2 km tra gli svincoli di Parma ovest e nodo A1; – A22 direzione sud: coda di 2 km tra Carpi e bivio A22/A1 e traffico rallentato tra Trento Nord e Affi; – A30 direzione Caserta: code in entrata alla barriera di Salerno. Al Traforo del Monte Bianco direzione Francia, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con tempi di attesa di circa un’ora e trenta minuti.