“Lotito dietro la Casertana”: il club pronto a denunciare, l’ex sindaco non cede

Dal profilo dell’ex sindaco: “Dispiace che il Presidente si sia alterato per le mie dichiarazioni.Comprendo lo stress e la tensione ma accusarmi di retropensieri e’ scandaloso ed offensivo .In ogni occasione parlo bene del Presidente e della Casertana.Ribadisco che ne ho parlato,di mia iniziativa e da tifoso , con Lotito. Anche qualche IMPORTANTE sponsor NEL MESE DI LUGLIO mi ha chiesto di chiedere a Lotito di aiutare la CASERTANA (e solo IN SENSO SPORTIVO E NON ALTRO AL FINE DI ORGANIZZARE EVENTI DI PROMOZIONE DELLA CASERTANA) ed io l’ho fatto.Sono andato a Roma e ho contattato il Presidente e i dirigenti della Lazio.Non so se il Presidente sia stato informato o se siano iniziative personali.E non ho la minima idea cosa sia accaduto dopo e sono certo che il Presidente D’AGOSTINO ,COME SEMPRE, abbia detto la verita’ nel comunicato di stasera.

Tranquillizzo il Presidente che io non sono telecomandato da nessuno e se agisco lo faccio per il bene della squadra della mia citta’.Non ho mai chiesto NULLA al Presidente D’AGOSTINO e non ho alcun merito di nulla.I meriti di questa grande squadra che fa onore alla citta’ sono SOLO DEL PRESIDENTE.Lo ribadisco ancora una volta.Non consento a nessuno pero’ di fare allusioni su presunti disegni ” di palazzo” che animerebbero il mio agire.Caro Presidente io ,come Te ,sono un galantuomo e non un infame e NON DICO MAI BUGIE.Per SERVIRE la mia citta’ sono andato in galera da innocente.Ho sempre messo la faccia in quello che ho fatto e negli anni dal 2011 al 2015 ,quando ho avuto l’onore di essere Sindaco,ho salvato dal baratro la CASERTANA e la JUVE CASERTA trovando sponsor e non solo e non sempre ho voluto comunicarlo.Ho fatto fare mille interventi nello stadio attirandomi mille critiche da chi mi diceva di pensare allo strade e non allo sport MA SONO ORGOGLIOSO DI AVERLO FATTO.



CARO PRESIDENTE hai sbagliato persona.Chiedo scusa ai tifosi x questa polemica.

Mi dispiace ma nessuno potra’ impedirmi di aiutare la mia citta’ .Se il Presidente vuole che io CHIEDA SCUSA X AVERLO FATTO CON LA CASERTANA LO FACCIO IMMEDIATAMENTE .

..”PRESIDENTE SCUSAMI “.