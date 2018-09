Dramma in paese, ragazza tenta suicidio tagliandosi le vene

Macerata Campania. Dramma a Macerata Campania, in mattinata nella zona di via Vescovo Mimgione, dove una ragazza poco meno che trentenne è stata trovata in casa ferita ad entrambi i polsi dai familiari.

La giovane, trovata in stato di choc, è stata immediatamente soccorsa dai congiunti che l’hanno messa in auto e portata in ospedale.

Non hanno nemmeno chiamato l’ambulanza, proprio per non aspettare neanche un istante. Momenti davvero drammatici con la corsa verso il nosocomio.

La giovane è stata medicata e le ferite sono state suturate.