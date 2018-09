Open Day allo stadio del nuoto con il campione olimpico (LE FOTO)

CASERTA. Stamattina il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ha inaugurato, con la partecipazione della madrina Sonia del Vecchio, del Campione Paralimpico plurimedagliato, Vincenzo Boni, del Campione Olimpico, Chad Le Clos, del Consigliere Federale FIN, Stefano Ruboaudo, l’ “Open Day – 1° edizione, 23 e 30 Settembre 2018”, manifestazione organizzata dall’Agis (Agenzia Gestione Impianti Sportivi), presso lo Stadio del Nuoto di Caserta, un evento all’insegna della cultura e dello sport. Il clou della mattinata è stata la presentazione del sollevatore per diversamente abili, dispositivo unico in Campania, che accompagna il diversamente abile nell’acqua, in totale sicurezza.





“E’ un evento sportivo e culturale di primo piano per l’intera comunità provinciale – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, – e grazie al Consigliere Provinciale delegato allo Sport, Francesco Paolino, ai qualificati contributi del Presidente dell’Agis, Giuseppe Guida, del Direttore, Gerardo De Rosa, di Mirella Zona ed Enrico Forte, componenti del CDA, abbiamo valorizzato con interventi mirati, con nuove attrezzature e servizi, anche per i diversamente abili, lo Stadio del Nuoto di Caserta, diventato per davvero una struttura multifunzionale. Abbiamo intenzione – ha proseguito – di incrementare ulteriormente i servizi sportivi e culturali, per conseguire risultati ancora più brillanti. Lo Stadio del Nuoto di Caserta è oramai il fiore all’occhiello dell’intera provincia.”

Domenica prossima, 30 Settembre, è in programma la seconda giornata, ricca, anch’essa di varie gare di nuoto con la partecipazione di atleti della Nazionale di Nuoto 100 Mt. stile libero, poi una gara amichevole di pallanuoto under 15 (Canottieri Napoli Vs Ondanuoto), per proseguire con i saluti conclusivi del Presidente Regionale F.I.N., Paolo Trapanese, del Presidente dell’Agis, Giuseppe Guida, e del Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca. In chiusura, uno spettacolo di Cabaret del trio comico napoletano “ I Ditelo Voi”, composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, di Made in Sud.