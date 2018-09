Bove, Garante regionale dei disabili: “Fine settimana importante per la Campania”

“Questo fine settimana – dichiara in una nota Giuseppe Bove, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità – è stato molto importante per alcune realtà della nostra Regione. Venerdì, con l’assessore regionale Sonia Palmeri, abbiamo inaugurato a Piedimonte Matese uno sportello comunale informativo per i disabili. Sabato, a Sant’Antonio Abate, abbiamo discusso di sport e pensato ad azioni per rendere le strutture accessibili, incentivare la partecipazione, sostenere le associazioni sportive di volontariato. Ieri, invece, abbiamo viaggiato a bordo dello storico treno a vapore Sannio Express esplorando luoghi straordinari della provincia di Benevento come Pietralcina, Santa Croce del Sannio e Morcone. Alla stazione di Benevento, la Fondazione FS Italiane, ha consegnato all’Unitalsi un carrello elevatore per la salita e la discesa dei passeggeri in carrozzina sui treni storici e turistici. Una donazione pensata per i fedeli con disabilità che in questi giorni, per l’anniversario della morte, vorranno visitare i luoghi natii di Padre Pio. Ma soprattutto – conclude il Garante – per eliminare le barriere architettoniche, sinonimo di ostacolo, e rendere la nostra Regione sempre più inclusiva.”