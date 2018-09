“Un Anfiteatro Spettacolare”, l’unione vincente tra Amministrazione e Polo Museale

Santa Maria Capua Vetere. “Un Anfiteatro Spettacolare”, un successo che parte anche dalla ricerca del nome attribuito al cartellone di eventi realizzato grazie alla proficua sinergia e strettissima collaborazione tra Amministrazione Comunale, Polo Museale della Campania e Consorzio Arte’m.

L’idea di coniugare la suggestione dell’immenso patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere ed eventi di notevole spessore artistico, tutto inserito nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, ha rappresentato l’autentica chiave del successo di un progetto che, presentandosi come al suo “anno zero”, sarà la base per inserire nel programma annuale della città un appuntamento fisso di eventi per il mese di settembre legato al nostro patrimonio culturale ed archeologico.

Si tratta di un ulteriore step finalizzato alla valorizzazione delle bellezze archeologiche della città che si aggiunge ad una serie di progetti e di eventi organizzati in compartecipazione che hanno fatto registrare un notevole aumento di visitatori negli ultimi due anni, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più le azioni finalizzate al raggiungimento di un risultato positivo per l’intera comunità sammaritana.





“Siamo particolarmente soddisfatti – hanno dichiarato il sindaco Antonio Mirra e la direttrice del Museo Archeologico dell’antica Capua Ida Gennarelli – in particolare per la strettissima collaborazione instaurata tra l’Amministrazione Comunale, il Polo Museale della Campania e il Consorzio Arte’m che ha consentito di organizzare in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio delle aperture straordinarie di elevata qualità e di notevole spessore culturale, coinvolgendo anche artisti di fama internazionale. Attraverso questi eventi abbiamo desiderato coniugare la narrazione dei siti e dell’intero patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere, con spettacoli di primissimo livello che hanno contribuito a rendere ancora più suggestiva la bellissima cornice dell’Anfiteatro Campano e del Museo Archeologico dell’antica Capua”.