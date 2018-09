Il consigliere Piccerillo aderisce all’anno Lega

macerata campania. “Un’altra importante adesione alla Lega che aggiunge un’ulteriore significativa tessera alla costruzione del mosaico della strutturazione territoriale”. Cosi Salvatore Mastroianni, Coordinatore provinciale della “Lega Salvini premier“ per la provincia di Caserta, che poi aggiunge:” Sul territorio si continua a registrare entusiasmo intorno al partito, infatti proseguono consensi ed adesioni, avvicinandosi sempre di più al dichiarato intento di “presidiare” l”intera provincia, con una propria governance territoriale, in tempi rapidissimi. “I continui e monitorati ingressi sia di consiglieri comunali che di esponenti in ogni area della nostra provincia mettono in evidenza l’adesione ai valori e ai programmi della Lega di Matteo Salvini in una vasta aerea che si trova. Infatti la capacità di attuazione proprio di quei valori e di quei programmi, dispiegata con quotidiana efficacia dalla pattuglia di governo guidata da Matteo Salvini, esercitano un ascendente irresistibile per chi ancora intende l’impegno politico come una missione da svolgere con passione”.





“Anche gli amici di Macerata Campania hanno avuto modo di manifestare la loro propensione per la Lega di Matteo Salvini già nella scorsa campagna elettorale. La loro adesione – ha aggiunto Salvatore Mastroianni – era pertanto nell’aria, infatti l’incontro tenuto a margine della convention casertana del 26 Luglio scorso, con me personalmente, con il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e con con il sottosegretario Pina Castiello, era stato ampiamente esaustivo dal punto di vista politico. Oggi si è solo conferito il crisma dell’ufficialità ad un’appartenenza e adesione, da tempo, già palesatasi nei fatti. Alla consigliera Antonella Piccerillo – ha concluso Mastroianni – va l’augurio ed il ringraziamento mio personale e di tutto il partito”.

Lo ha dichiarato Salvatore Mastroianni, Coordinatore provinciale della Lega per la provincia di Caserta.