Stasera a Maddaloni il live del gruppo Effe 16

Maddaloni. Grande evento di musica live a Maddaloni questa sera all’Osuarg alle 22.

Ripartono alla grande gli Effe 16 la band Casertana che torna a far parlare di se.

Andrea Grauso, Vincenzo Ianniello, Lorenzo Fusco, Angelo Senneca.

Questi giovani ragazzi con la passione per la musica continuano ad inseguire un sogno che li rende uniti più che mai ogni giorno di più.

Partiamo da qualche anno fa. Girava una canzone pop-rock quella che ha dato loro la grinta per iniziare e che è divenuta non solo il singolo del loro primo album ” L’impronta del rock” ma anche punto di ispirazione per una mostra fotografica dove i giovani ragazzi hanno saputo trasmettere l’amore per la musica e si sono calati nel ruolo di fotomodelli.Mostra fotografica in collaborazione con vari fotografi su un progetto a cura di Imma Mandara. Molta è la strada percorsa , fatta di soddisfazioni,che ora sembra prendere il volo. In questi giorni stanno lanciando il loro nuovo Singolo e Video“La Puglia” girato questa estate a cura di Michele de Angelis con la partecipazione di Andrea Pastore, Valeria Asciolla, Noemi Simone, Mariagrazia Mottola, Imma Mandara, Noemi Palmieri, Teresa Ferraro, Marilena Bernardo, Beatrice Arciuolo,Gennaro BuonannoAnnalisa Colucci.Abbiamo chiesto al compositore e cantante del gruppo da dove venisse fuori questo nuovo singolo. Con un sorriso ha risposto:”La canzone è venuta su da se… non c’ho pensato tanto… Tornato dalla vacanza avevo in testa un motivetto, prendo la chitarra e nasce ” La Puglia”.Parla di vacanza, spensieratezza, amicizia amore. Non scrivo mai testi senza pensare anche alla melodia giusta.Con questo nuovo singolo gli Effe 16 stanno già riempiendo locali e piazze e sono pronti a stupirci con nuove proposte.